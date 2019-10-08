Есть дно, но нет крышки. На Эльмаше 5-летний ребёнок провалился в коммунальный колодец

Это произошло рядом со стадионом Калининец, по неизвестной пока причине колодец там оказался без прикрытия. Впрочем, куда уходят крышки, екатеринбургские коммунальщики догадываются. Увесистые диски и решетки ливневок — лакомые куски для чёрных сборщиков металла.