Есть дно, но нет крышки. На Эльмаше 5-летний ребёнок провалился в коммунальный колодец

Малыш получил травму головы и попал в больницу

Это произошло рядом со стадионом Калининец, по неизвестной пока причине колодец там оказался без прикрытия. Впрочем, куда уходят крышки, екатеринбургские коммунальщики догадываются. Увесистые диски и решетки ливневок — лакомые куски для чёрных сборщиков металла.

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