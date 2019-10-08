Это произошло рядом со стадионом Калининец, по неизвестной пока причине колодец там оказался без прикрытия. Впрочем, куда уходят крышки, екатеринбургские коммунальщики догадываются. Увесистые диски и решетки ливневок — лакомые куски для чёрных сборщиков металла.
Есть дно, но нет крышки. На Эльмаше 5-летний ребёнок провалился в коммунальный колодец
Малыш получил травму головы и попал в больницу
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вторник 08 Октября 2019
Есть дно, но нет крышки. На Эльмаше 5-летний ребёнок провалился в коммунальный колодец