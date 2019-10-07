В соревнованиях «Золотой тигр» приняли участие около девяти тысяч спортсменов из разных стран. Они выступали в пятидесяти видах тяжелой атлетики. В дисциплине «жим штанги лежа» Игорь Володин с третьей попытки взял вес 135 килограммов. Чтобы защитить статус Чемпиона Мира этого оказалось достаточно, но для самого спикера гордумы это не предельный вес. Его личный рекорд – 160 килограммов. В планах председателя екатеринбургской городской думы — выступить в дисциплине «русский жим», выполнив норматив мастера спорта международного класса. Если, конечно, позволит загруженность на работе.
Председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин стал чемпионом мира
Председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин стал чемпионом мира
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Председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин стал чемпионом мира