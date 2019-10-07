Председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин стал чемпионом мира

Председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин стал чемпионом мира

В соревнованиях «Золотой тигр» приняли участие около девяти тысяч спортсменов из разных стран. Они выступали в пятидесяти видах тяжелой атлетики. В дисциплине «жим штанги лежа» Игорь Володин с третьей попытки взял вес 135 килограммов. Чтобы защитить статус Чемпиона Мира этого оказалось достаточно, но для самого спикера гордумы это не предельный вес. Его личный рекорд – 160 килограммов. В планах председателя екатеринбургской городской думы — выступить в дисциплине «русский жим», выполнив норматив мастера спорта международного класса. Если, конечно, позволит загруженность на работе.

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Председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин стал чемпионом мира