Опрос о месте строительства Собора Святой Екатерины

До опроса по месту строительства Собора Святой Екатерины осталось меньше недели. В воскресенье 13-ого октября отдать свой голос за участок за Макаровским мостом или на месте бывшего Приборостроительного завода смогут все совершеннолетние екатеринбуржцы. Где это сделать, подскажут на Горячей линии. Ведь открыто для голосующих будет только полсотни избирательных участков. А вот бюллетеней приготовили 200 тысяч, и это не предел. Последние приготовления к городскому опросу — в репортаже Владислава Изюменко.