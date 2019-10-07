Опрос о месте строительства Собора Святой Екатерины

Опрос о месте строительства Собора Святой Екатерины

До опроса по месту строительства Собора Святой Екатерины осталось меньше недели. В воскресенье 13-ого октября отдать свой голос за участок за Макаровским мостом или на месте бывшего Приборостроительного завода смогут все совершеннолетние екатеринбуржцы. Где это сделать, подскажут на Горячей линии. Ведь открыто для голосующих будет только полсотни избирательных участков. А вот бюллетеней приготовили 200 тысяч, и это не предел. Последние приготовления к городскому опросу — в репортаже Владислава Изюменко.

Также в разделе Город

Памятник раздора: юристы требуют деньги за фото памятника Татищеву и де Геннину
11.01.2019
Памятник раздора: юристы требуют деньги за фото памятника Татищеву и де Геннину
Улица Гражданская будет закрыта ещё месяц
27.07.2018
Улица Гражданская будет закрыта ещё месяц
Одно из двух. Место для будущего собора святой Екатерины выберут 13 октября
24.09.2019
Одно из двух. Место для будущего собора святой Екатерины выберут 13 октября
Вэлкам! В Екатеринбург с визитом приехал принц Майкл Кентский
02.10.2019
Вэлкам! В Екатеринбург с визитом приехал принц Майкл Кентский
Вчера
Опрос о месте строительства Собора Святой Екатерины