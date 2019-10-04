Опрос по выбору места для храма пройдет 13 октября.

Избирательная комиссия уже запаслась бланками с вариантами площадок.

В этот день в Екатеринбурге будет работать 51 избирательный участок. Бюллетени с вариантами размещения храма небесной покровительницы города жители смогут получить исключительно по паспорту. На выбор — две площадки: территория на месте бывшего приборостроительного завода и пустырь за Макаровским мостом. По словам организаторов, ход и итоги голосования будут максимально прозрачными. За этим будут следить независимые наблюдатели. Результаты станут известны 14 октября.

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