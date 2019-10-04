На улице теплее, чем дома.

Из-за аварий на теплосетях отопление никак не дойдет до дюжины домов в Пионерском поселке.

Хотя коммунальщики должны были подключить их к сети ещё в начале недели. Ледяным батареям рады разве что ученики одной из школ — гранит науки они грызут, не выходя из дома. А вот прокуратура не сидит в теплых кабинетах. Надзорное ведомство составляет карту холодных точек города. Есть ли нарушения при пуске тепла, проверяющие выясняют на месте — у котлованов.

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