Зеленый не по сезону: горожан удивил газон на набережной Исети

Там не выросла свежая трава, но земля приобрела ярко-салатовый цвет

Кто покрасил берега на зиму глядя, прохожим непонятно. Предположения делают самые разные. Если присмотреться, становится ясно, что почву обработали специальным составом. Это субстрат для посева травы, объясняют в администрации города. Семена смешиваются с клеем, бумагой и удобрением и распрыскиваются по будущему газону. Технология позволяет составу быстро проникнуть в почву — и весной на этом месте вырастет ровная полянка. По словам экспертов, никакой опасности для городской экологии субстрат не несет. Проверено голубями, которые с аппетитом прореживают новый газон. Впрочем, рассказывают специалисты, лучшего метода озеленения набережной не найти.

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