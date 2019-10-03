Зеленый не по сезону: горожан удивил газон на набережной Исети

Кто покрасил берега на зиму глядя, прохожим непонятно. Предположения делают самые разные. Если присмотреться, становится ясно, что почву обработали специальным составом. Это субстрат для посева травы, объясняют в администрации города. Семена смешиваются с клеем, бумагой и удобрением и распрыскиваются по будущему газону. Технология позволяет составу быстро проникнуть в почву — и весной на этом месте вырастет ровная полянка. По словам экспертов, никакой опасности для городской экологии субстрат не несет. Проверено голубями, которые с аппетитом прореживают новый газон. Впрочем, рассказывают специалисты, лучшего метода озеленения набережной не найти.