В Североуральске на подростка обрушился козырек подъезда

С крыши школьник пытался достать банковскую карту, которую ему скинули из окна. Взявшись рукой за козырек, он попытался подтянуться, но плита обвалилась. В больнице мальчику диагностировали закрытый перелом голени со смещением. Ногу пришлось оперировать. Ранее жильцы жаловались управляющей компании на плачевное состояние кровли. Теперь коммунальщиков проверяет прокуратура.