С крыши школьник пытался достать банковскую карту, которую ему скинули из окна. Взявшись рукой за козырек, он попытался подтянуться, но плита обвалилась. В больнице мальчику диагностировали закрытый перелом голени со смещением. Ногу пришлось оперировать. Ранее жильцы жаловались управляющей компании на плачевное состояние кровли. Теперь коммунальщиков проверяет прокуратура.
В Североуральске на подростка обрушился козырек подъезда
На аварийное состояние навеса жители не раз жаловались коммунальщикам
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В Североуральске на подростка обрушился козырек подъезда