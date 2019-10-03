В Екатеринбурге готовятся к новому визиту Покраса Лампаса

До приезда Лампаса организаторам предстоит освежить краску и стереть все острые углы конфликта с православными активистами — для этого рисунок нужно сделать менее похожим на крест. Команда планирует полностью подготовить основу работы, чтобы Покрасу осталось только нанести каллиграфию. Когда это случится, пока неизвестно, но художник обещал приехать до начала сильных дождей. Так что вся надежда на уральскую погоду. Впервые площадь первой пятилетки Покрас Лампас вогнал в краску в начале лета во время фестиваля уличного искусства. Он вписал в супрематический крест цитату Казимира Малевича. Однако через несколько дней коммунальные службы положили асфальт прямо поверх работы. Затем против креста выступили православные активисты. В итоге Покрас Лампас изменил форму работы, чтобы она перестала напоминать религиозный символ.