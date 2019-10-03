"Зебра" с подсветкой. В Свердловской области появился первый в стране инновационный пешеходный переход

Даже в темноте водители видят его аж за 150 метров

Все благодаря специальной подсветке, которая проецируется на проезжую часть. Светлый путь — разработка свердловских дорожников. Причем весьма своевременная. Осенью и зимой многие «зебры» на загородных трассах заносит грязью и снегом.

Также в разделе Город

Зарастает народная тропа. Могила Павла Бажова и других знаменитых уральцев покрывается не цветами, а пластиковым мусором
26.09.2019
Зарастает народная тропа. Могила Павла Бажова и других знаменитых уральцев покрывается не цветами, а пластиковым мусором
Путь веры. Почти 400 километров пешком прошли паломники, чтобы прикоснуться к мощам Святого Симеона Верхотурского
26.09.2019
Путь веры. Почти 400 километров пешком прошли паломники, чтобы прикоснуться к мощам Святого Симеона Верхотурского
Охота на грибников. Дорожные службы начали бороться с торговцами на обочинах уральских трасс
30.07.2019
Охота на грибников. Дорожные службы начали бороться с торговцами на обочинах уральских трасс
Одно из двух. Место для будущего собора святой Екатерины выберут 13 октября
24.09.2019
Одно из двух. Место для будущего собора святой Екатерины выберут 13 октября
Сегодня
"Зебра" с подсветкой. В Свердловской области появился первый в стране инновационный пешеходный переход