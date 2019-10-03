Все благодаря специальной подсветке, которая проецируется на проезжую часть. Светлый путь — разработка свердловских дорожников. Причем весьма своевременная. Осенью и зимой многие «зебры» на загородных трассах заносит грязью и снегом.
"Зебра" с подсветкой. В Свердловской области появился первый в стране инновационный пешеходный переход
Даже в темноте водители видят его аж за 150 метров
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"Зебра" с подсветкой. В Свердловской области появился первый в стране инновационный пешеходный переход