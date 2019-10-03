Метро раздора. Чиновники Екатеринбурга судятся с бизнесменами, захватившими землю над будущей станцией "Бажовская"

Вместо ее вестибюля на перекрестке Большакова-8 марта стоит пустующий офисник

Его построили бизнесмены, чтобы застолбить за собой землю. Теперь же над туннелями метро они собираются возвести жилые высотки! И ковшом экскаватора зарыть в землю застройщик может миллиарды бюджетных рублей, объясняют в городской администрации. «Бажовская» практически готова к пуску. Она должна стать узловой станцией между двумя ветками. Только вот транспортное будущее города нынешних владельцев, видимо, не интересует.

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Метро раздора. Чиновники Екатеринбурга судятся с бизнесменами, захватившими землю над будущей станцией "Бажовская"