Метро раздора. Чиновники Екатеринбурга судятся с бизнесменами, захватившими землю над будущей станцией "Бажовская"

Его построили бизнесмены, чтобы застолбить за собой землю. Теперь же над туннелями метро они собираются возвести жилые высотки! И ковшом экскаватора зарыть в землю застройщик может миллиарды бюджетных рублей, объясняют в городской администрации. «Бажовская» практически готова к пуску. Она должна стать узловой станцией между двумя ветками. Только вот транспортное будущее города нынешних владельцев, видимо, не интересует.