Холодными батареями в домах екатеринбуржцев заинтересовалась областная прокуратура

По информации надзорного ведомства, в двух районах уральской столицы по-прежнему замерзают жители полусотни домов

Поэтому в ближайшие дни в местных управляющих компаниях пройдут выездные приемы граждан. Судя по жалобам, которые поступают в прокуратуру, отопительный сезон до сих пор не стартовал в 22 многоквартирниках Чкаловского и 27 домах Кировского районов. Хотя коммунальщики обещали дать всему городу тепло еще вчера. Все котельные запущены и работают в штатном режиме. Согреться же тысячи горожан не могут из-за аварий и затянувшихся ремонтов теплосетей. Так, к примеру, случилось в Пионерском поселке. В чем причина проволочек, теперь будут выяснять надзорные органы.

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