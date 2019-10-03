Холодными батареями в домах екатеринбуржцев заинтересовалась областная прокуратура

Поэтому в ближайшие дни в местных управляющих компаниях пройдут выездные приемы граждан. Судя по жалобам, которые поступают в прокуратуру, отопительный сезон до сих пор не стартовал в 22 многоквартирниках Чкаловского и 27 домах Кировского районов. Хотя коммунальщики обещали дать всему городу тепло еще вчера. Все котельные запущены и работают в штатном режиме. Согреться же тысячи горожан не могут из-за аварий и затянувшихся ремонтов теплосетей. Так, к примеру, случилось в Пионерском поселке. В чем причина проволочек, теперь будут выяснять надзорные органы.