Вэлкам! В Екатеринбург с визитом приехал принц Майкл Кентский

Впрочем, чувства взаимны. За любовь к России и русскому языку кузена королевы Елизаветы еще называют самым «русским» британским принцем. Вот и в этот раз со свердловскими бизнесменами принц говорил на одном языке. На повестке дня — инвестиции и новые перспективные проекты: как сделать бизнес-климат между нашими странами снова теплым, и будет ли Британия партнером выставки ЭКСПО