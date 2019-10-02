Вэлкам! В Екатеринбург с визитом приехал принц Майкл Кентский

На холодном Урале особу королевских кровей ждал теплый прием

Впрочем, чувства взаимны. За любовь к России и русскому языку кузена королевы Елизаветы еще называют самым «русским» британским принцем. Вот и в этот раз со свердловскими бизнесменами принц говорил на одном языке. На повестке дня — инвестиции и новые перспективные проекты: как сделать бизнес-климат между нашими странами снова теплым, и будет ли Британия партнером выставки ЭКСПО

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Вэлкам! В Екатеринбург с визитом приехал принц Майкл Кентский