Ожидание и реальность. Отопительный сезон до сих пор не начался в полусотне домов Екатеринбурга

Несмотря на то, что все городские теплопункты дали жару еще вчера, по-прежнему морозит жителей Химмаша, Уралмаша и Пионерского

По планам, отопление должно прийти в каждый дом в городе к 1 октября. Но кое-где оно затерялось по дороге. Коммунальщики отчитываются, всему виной слабые звенья в теплосети.

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