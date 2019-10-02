По планам, отопление должно прийти в каждый дом в городе к 1 октября. Но кое-где оно затерялось по дороге. Коммунальщики отчитываются, всему виной слабые звенья в теплосети.
Ожидание и реальность. Отопительный сезон до сих пор не начался в полусотне домов Екатеринбурга
Несмотря на то, что все городские теплопункты дали жару еще вчера, по-прежнему морозит жителей Химмаша, Уралмаша и Пионерского
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Ожидание и реальность. Отопительный сезон до сих пор не начался в полусотне домов Екатеринбурга