Бой без правил. В автобусе 19-го маршрута пассажирка подралась с кондуктором

Мужчина попросил убрать с пола пакет

Скандалистка набросилась на кондуктора с кулаками. В ответ тот укусил обидчицу. Досталось и другим пассажирам — в них полетели плевки. Через несколько остановок женщину общими усилиями удалось вывести из автобуса. Хотя и не без труда — та кричала и цеплялась за перила. Деньги за проезд ей вернули.

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