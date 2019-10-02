Бой без правил. В автобусе 19-го маршрута пассажирка подралась с кондуктором

Скандалистка набросилась на кондуктора с кулаками. В ответ тот укусил обидчицу. Досталось и другим пассажирам — в них полетели плевки. Через несколько остановок женщину общими усилиями удалось вывести из автобуса. Хотя и не без труда — та кричала и цеплялась за перила. Деньги за проезд ей вернули.