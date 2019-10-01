Оставшиеся псы не пострадали, но погиб рабочий. Владелец приюта утверждает, пожар — это происки неизвестных врагов. Мол, домик на участке подожгли намеренно. Версия мести весьма правдоподобна — зуб на горе-волонтера, от чьих добрых дел пострадало не одно животное, точат многие.
Вдвойне чёрная передержка. На Широкой речке сгорел нелегальный приют
Строения вспыхнули вскоре после того, как зоозащитники вывезли с территории почти всех собак
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Вдвойне чёрная передержка. На Широкой речке сгорел нелегальный приют