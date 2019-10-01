Вдвойне чёрная передержка. На Широкой речке сгорел нелегальный приют

Строения вспыхнули вскоре после того, как зоозащитники вывезли с территории почти всех собак

Оставшиеся псы не пострадали, но погиб рабочий. Владелец приюта утверждает, пожар — это происки неизвестных врагов. Мол, домик на участке подожгли намеренно. Версия мести весьма правдоподобна — зуб на горе-волонтера, от чьих добрых дел пострадало не одно животное, точат многие.

Также в разделе ЧП

Смерть как предчувствие. Водитель, погибший в страшной аварии на Малышева, незадолго до трагедии заводил об этом разговор
06.08.2019
Смерть как предчувствие. Водитель, погибший в страшной аварии на Малышева, незадолго до трагедии заводил об этом разговор
Куда глаза глядели? В Берёзовском вынесли приговор бывшей заведующей детским садом
16.09.2019
Куда глаза глядели? В Берёзовском вынесли приговор бывшей заведующей детским садом
Как тепло на голову. В Нижнем Тагиле отопительный сезон стартовал с мощного потопа
24.09.2019
Как тепло на голову. В Нижнем Тагиле отопительный сезон стартовал с мощного потопа
Банька по-черному. В Екатеринбурге сгорел банный комплекс на Сибирском тракте
26.07.2019
Банька по-черному. В Екатеринбурге сгорел банный комплекс на Сибирском тракте
Вчера
Вдвойне чёрная передержка. На Широкой речке сгорел нелегальный приют