Вдвойне чёрная передержка. На Широкой речке сгорел нелегальный приют

Оставшиеся псы не пострадали, но погиб рабочий. Владелец приюта утверждает, пожар — это происки неизвестных врагов. Мол, домик на участке подожгли намеренно. Версия мести весьма правдоподобна — зуб на горе-волонтера, от чьих добрых дел пострадало не одно животное, точат многие.