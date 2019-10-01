В возбуждении уголовного дела отказано. Дело группы Дятлова по-прежнему остаётся загадкой

Следственный комитет передал его в Генпрокуратуру

Десятки версий, сотни вопросов, а ответ нужен только один. Родные уральских студентов планируют пойти на новый круг: опять будут писать письма в прокуратуру, следственный комитет и президенту. И снова и снова требовать возбуждения уголовного дела.

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В возбуждении уголовного дела отказано. Дело группы Дятлова по-прежнему остаётся загадкой