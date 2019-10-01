Десятки версий, сотни вопросов, а ответ нужен только один. Родные уральских студентов планируют пойти на новый круг: опять будут писать письма в прокуратуру, следственный комитет и президенту. И снова и снова требовать возбуждения уголовного дела.
В возбуждении уголовного дела отказано. Дело группы Дятлова по-прежнему остаётся загадкой
Следственный комитет передал его в Генпрокуратуру
Также в разделе Город
24.09.2019
Вчера
В возбуждении уголовного дела отказано. Дело группы Дятлова по-прежнему остаётся загадкой