Снимаю. Порчу. В Верхней Пышме цыганки выманили у женщины почти четыреста тысяч рублей

Местной жительнице сообщили, что на ней порча

Снять сглаз предложили с помощью ритуала «сон на деньгах». Женщина принесла злоумышленницам двести тысяч рублей и золотые украшения. Получив ценности, цыганки пропали. Сейчас полиция разыскивает других пострадавших и просит горожан сообщить, если им известно местонахождение подозреваемых.

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Снимаю. Порчу. В Верхней Пышме цыганки выманили у женщины почти четыреста тысяч рублей