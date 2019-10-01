Снимаю. Порчу. В Верхней Пышме цыганки выманили у женщины почти четыреста тысяч рублей

Снять сглаз предложили с помощью ритуала «сон на деньгах». Женщина принесла злоумышленницам двести тысяч рублей и золотые украшения. Получив ценности, цыганки пропали. Сейчас полиция разыскивает других пострадавших и просит горожан сообщить, если им известно местонахождение подозреваемых.