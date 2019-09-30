Зоозащитники отпустят на улицы Екатеринбурга четыре десятка бездомных собак

Псам дают вольную из-за новой федеральной программы, которая разрешает четвероногим находиться в приюте не дольше месяца

Новая программа ОСВВ расшифровывается как отлов, стерилизация, вакцинация и возврат в среду обитания. Собаки, которые вскоре вернутся на улицу, прошли соответствующие процедуры. Из питомника выпустят только тех животных, которые не проявляли агрессии. То есть для жителей Екатеринбурга угрозы они не представляют. Но в фонде боятся, что сами собаки не выживут в уральской среде, и призывают горожан присмотреться к подопечным пункта временного содержания.

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Зоозащитники отпустят на улицы Екатеринбурга четыре десятка бездомных собак