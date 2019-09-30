Платная камера пыток. На Широкой речке зоозащитники накрыли "черную" передержку

На огороженной территории владельцы держали почти полсотни бездомных собак

Животных приводили горожане. За приют неравнодушные платили несколько тысяч рублей. Только за чужие деньги братья меньшие не жили, а выживали. По словам волонтеров, в мисках ни крошки еды, вместо крыши над головой — разрушенный сарай, а под лапами — могилы погибших собратьев.

Также в разделе Братья меньшие

Неестественный отбор. Зоозащитники жалуются на заводчиков экзотических животных
13.09.2019
Неестественный отбор. Зоозащитники жалуются на заводчиков экзотических животных
Зверская жара: как пережить зной тем, кто не может снять шубу
04.07.2018
Зверская жара: как пережить зной тем, кто не может снять шубу
Свободная стая. Бродячих собак в Екатеринбурге теперь чипируют и отпускают на волю
15.07.2019
Свободная стая. Бродячих собак в Екатеринбурге теперь чипируют и отпускают на волю
Домашний леопард: как дикая кошка попала в городские джунгли
08.11.2018
Домашний леопард: как дикая кошка попала в городские джунгли
Сегодня
Платная камера пыток. На Широкой речке зоозащитники накрыли "черную" передержку