Животных приводили горожане. За приют неравнодушные платили несколько тысяч рублей. Только за чужие деньги братья меньшие не жили, а выживали. По словам волонтеров, в мисках ни крошки еды, вместо крыши над головой — разрушенный сарай, а под лапами — могилы погибших собратьев.
Платная камера пыток. На Широкой речке зоозащитники накрыли "черную" передержку
На огороженной территории владельцы держали почти полсотни бездомных собак
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