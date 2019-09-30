Платная камера пыток. На Широкой речке зоозащитники накрыли "черную" передержку

Животных приводили горожане. За приют неравнодушные платили несколько тысяч рублей. Только за чужие деньги братья меньшие не жили, а выживали. По словам волонтеров, в мисках ни крошки еды, вместо крыши над головой — разрушенный сарай, а под лапами — могилы погибших собратьев.