Опять птицы. В екатеринбургском аэропорту совершил вынужденную посадку самолет "Уральских авиалиний"

Борт, летевший из Краснодара в Иркутск, столкнулся с пернатым

На всякий случай экипаж решил приземлиться в родном Кольцово — для осмотра воздушного судна. Все прошло благополучно. Пассажиров отправили дальше на резервном лайнере. Подобные встречи в воздухе сейчас не редкость. У птиц начался период осенней миграции, говорят орнитологи. Как обезопасить аэропорты и пассажиров? — это мы узнали у специалиста по пернатым Александры Хлопотовой

Также в разделе Город

К войне не готовы. "Коляда театр" оштрафован за игнорирование мер гражданской обороны
24.09.2019
К войне не готовы. "Коляда театр" оштрафован за игнорирование мер гражданской обороны
Улучшим город вместе. Екатеринбург готовится к визиту экспертов в области комфортной среды со всего мира
03.09.2019
Улучшим город вместе. Екатеринбург готовится к визиту экспертов в области комфортной среды со всего мира
Спасти рядового репортёра
24.09.2019
Спасти рядового репортёра
Охота на грибников. Дорожные службы начали бороться с торговцами на обочинах уральских трасс
30.07.2019
Охота на грибников. Дорожные службы начали бороться с торговцами на обочинах уральских трасс
Сегодня
Опять птицы. В екатеринбургском аэропорту совершил вынужденную посадку самолет "Уральских авиалиний"