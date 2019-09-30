На всякий случай экипаж решил приземлиться в родном Кольцово — для осмотра воздушного судна. Все прошло благополучно. Пассажиров отправили дальше на резервном лайнере. Подобные встречи в воздухе сейчас не редкость. У птиц начался период осенней миграции, говорят орнитологи. Как обезопасить аэропорты и пассажиров? — это мы узнали у специалиста по пернатым Александры Хлопотовой
Опять птицы. В екатеринбургском аэропорту совершил вынужденную посадку самолет "Уральских авиалиний"
Борт, летевший из Краснодара в Иркутск, столкнулся с пернатым
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24.09.2019
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Опять птицы. В екатеринбургском аэропорту совершил вынужденную посадку самолет "Уральских авиалиний"