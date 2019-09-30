Навстречу Универсиаде. Екатеринбург посетила делегация Международной ассоциации университетского спорта

Она проинспектировала Екатеринбург Арену, где пройдут церемонии открытия и закрытия, Академию бокса РМК и ДИВС

Директор летних Игр Марк Ванденплас отметил, что у уральской столицы богатый опыт в проведении крупных спортивных мероприятий, что поможет и в подготовке к Универсиаде.

Также в разделе Спорт

На удачу. В Екатеринбурге устроили конкурс по созданию талисмана Универсиады-2023
10.09.2019
На удачу. В Екатеринбурге устроили конкурс по созданию талисмана Универсиады-2023
В любой непонятной ситуации — беги. Секретом своего успеха поделилась легкоатлетка Олеся Красномовец
29.07.2019
В любой непонятной ситуации — беги. Секретом своего успеха поделилась легкоатлетка Олеся Красномовец
Наши победили: Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге
02.07.2019
Наши победили: Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге
Заводи авто! Хоккейный клуб "Автомобилист" начинает новый сезон
02.09.2019
Заводи авто! Хоккейный клуб "Автомобилист" начинает новый сезон
Сегодня
Навстречу Универсиаде. Екатеринбург посетила делегация Международной ассоциации университетского спорта