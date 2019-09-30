Директор летних Игр Марк Ванденплас отметил, что у уральской столицы богатый опыт в проведении крупных спортивных мероприятий, что поможет и в подготовке к Универсиаде.
Навстречу Универсиаде. Екатеринбург посетила делегация Международной ассоциации университетского спорта
Она проинспектировала Екатеринбург Арену, где пройдут церемонии открытия и закрытия, Академию бокса РМК и ДИВС
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Навстречу Универсиаде. Екатеринбург посетила делегация Международной ассоциации университетского спорта