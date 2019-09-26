Захоронения писателей Бажова и Ликстанова, архитектора Бабыкина и селекционера Казанцева признаны памятниками культурного наследия. Но сотрудники Госохраны состоянием могил не довольны и сами взялись за метлы.
Зарастает народная тропа. Могила Павла Бажова и других знаменитых уральцев покрывается не цветами, а пластиковым мусором
Ивановское кладбище в Екатеринбурге хотят вернуть к жизни
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четверг 26 Сентября 2019
Зарастает народная тропа. Могила Павла Бажова и других знаменитых уральцев покрывается не цветами, а пластиковым мусором