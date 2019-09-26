Путь веры. Почти 400 километров пешком прошли паломники, чтобы прикоснуться к мощам Святого Симеона Верхотурского

Один из них — на празднование перенесения мощей святого Симеона. Кстати, именно благодаря тому, кого называют великим сибирским чудотворцем, Верхотурский монастырь, начиная с конца 17го века, прославился на всю Россию. В первую очередь, люди надеются на исцеление и готовы идти за ним пешком аж из Екатеринбурга.