Виновника ДТП на Малышева, в котором погибли 2 человека, отправят на психиатрическую экспертизу

Сам Владимир Васильев утверждает, что у него было временное помутнение сознания

Если экспертиза докажет, что водитель в момент аварии был вменяем, ему может грозить до 20 лет колонии. Адвокаты погибших потребуют изменить статью на более тяжелую «Убийство двух и более лиц». Защита подозревает, что шофер мог умышленно причинить вред людям.

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Виновника ДТП на Малышева, в котором погибли 2 человека, отправят на психиатрическую экспертизу