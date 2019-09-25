Виновника ДТП на Малышева, в котором погибли 2 человека, отправят на психиатрическую экспертизу

Если экспертиза докажет, что водитель в момент аварии был вменяем, ему может грозить до 20 лет колонии. Адвокаты погибших потребуют изменить статью на более тяжелую «Убийство двух и более лиц». Защита подозревает, что шофер мог умышленно причинить вред людям.