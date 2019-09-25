Болезни маскируются под простуду и отравление. Подъем медики называют сезонным, а повышение уровня врачи объясняют улучшением диагностики. В школах и садиках рекомендовано ужесточить дезинфекционный режим.
Не щадя живота своего. В Екатеринбурге на треть выросло число заболевших кишечной инфекцией
За неделю Роспотребнадзор выявил почти сотню случаев энтеровирусной инфекции и вирусного менингита
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Не щадя живота своего. В Екатеринбурге на треть выросло число заболевших кишечной инфекцией