Не щадя живота своего. В Екатеринбурге на треть выросло число заболевших кишечной инфекцией

За неделю Роспотребнадзор выявил почти сотню случаев энтеровирусной инфекции и вирусного менингита

Болезни маскируются под простуду и отравление. Подъем медики называют сезонным, а повышение уровня врачи объясняют улучшением диагностики. В школах и садиках рекомендовано ужесточить дезинфекционный режим.

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Не щадя живота своего. В Екатеринбурге на треть выросло число заболевших кишечной инфекцией