Надежда не греет. В Горном Щите ремонт теплотрассы начался одновременно с отопительным сезоном

Перекладывать теплотрассу сетевики начали, когда выпал первый снег

В ожидании милостей от природы и коммунальщиков находятся больше десятка домов. Но если в квартирах жильцов спасают обогреватели, то в школе и садиках от холода ребята на стенку лезут. Спортивную. Чтобы согреться, малыши несколько раз в день делают зарядку. И таких холодных точек на карте города и области немало.

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