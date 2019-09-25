В ожидании милостей от природы и коммунальщиков находятся больше десятка домов. Но если в квартирах жильцов спасают обогреватели, то в школе и садиках от холода ребята на стенку лезут. Спортивную. Чтобы согреться, малыши несколько раз в день делают зарядку. И таких холодных точек на карте города и области немало.
Надежда не греет. В Горном Щите ремонт теплотрассы начался одновременно с отопительным сезоном
Перекладывать теплотрассу сетевики начали, когда выпал первый снег
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