Музыка в тишине. В Свердловской филармонии открывается зал для слабослышащих зрителей

Правда, к необычному концерту слушателям нужно готовиться заранее — скачать специальное приложение для смартфона. Умная машина и отправит музыкальный груз прямо в слуховой аппарат. Между тем, в самой филармонии уверяют, в новом сезоне удивить они смогут и тех, кто слышал на своем веку немало.