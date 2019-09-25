Музыка в тишине. В Свердловской филармонии открывается зал для слабослышащих зрителей

Благодаря уникальному оборудованию — единственному в России — звуки музыки будут буквально плыть в уши гостей. По цифровым волнам

Правда, к необычному концерту слушателям нужно готовиться заранее — скачать специальное приложение для смартфона. Умная машина и отправит музыкальный груз прямо в слуховой аппарат. Между тем, в самой филармонии уверяют, в новом сезоне удивить они смогут и тех, кто слышал на своем веку немало.

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