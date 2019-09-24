В Екатеринбурге может появится памятник святой Екатерине

Эскиз создал автор «Седого Урала» Геворг Геворкян

Святая Екатерина Геворкяна — стройная девушка с покрытой головной. В руках у нее ветвь и книга — символы скромности и мудрости. Этот образ скульптор придумал давно, но на то, чтобы воплотить его в эскизе, ушел год. Геворг Геворкян надеется, что идея памятника понравится меценатам — и небесную покровительницу установят в городе. Пока же монумент никак не связан с архитектурой уральской столицы. Но, по словам автора, легко впишется в пространство — например, ветвь в руке святой Екатерине можно заменить на крест. Сам мастер мечтает, что скульптура будет стоять у будущего кафедрального собора.

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