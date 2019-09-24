Редко, но метко. В Екатеринбурге появились так называемые мусоронакопители.

Благодаря этому, удалось сократить количество мусоровозов — а значит, и рейсов на Северную свалку — в разы. На непрерывную вереницу машин жители Садового давно жалуются. Станцию оборудовали на месте закрытого Широкореченского полигона, который ждет рекультивация. Отходы, которые сюда ведут из Чкаловского, Верх-Исетского и частично Ленинского районов, тут не задерживаются. Их загружают в специальные контейнеры, которые забирает мультилифт — огромный мусоровоз, заменяющий сразу несколько мусоровозов. Именно он едет на Северный полигон. В городе таких машин всего две, но даже их хватает, чтобы уменьшить количество рейсов. Вместо 50 ходок в день коммунальщики совершают всего десять. В будущем сеть станций планируют развивать. Ведь только за счет этого можно сократить объем городского транспорта на 10%. Уже сейчас мультилифту ищут применение и в других отраслях промышленности.