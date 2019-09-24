Чтобы повлиять на его итоги, свои голоса за понравившийся вариант должны отдать минимум 10 тысяч 800 человек. Это 1 процент от общего количества избирателей. Если явка будет ниже, процедуру можно будет повторить только через год.
По процедуре, опрос будет похож на настоящие выборы. С той лишь разницей, что вместо пятисот избирательных участков для экономии будет работать лишь 51 пункт. Перечень вскоре опубликуют на сайте администрации. Опрос пройдет с 8 утра до 8 вечера. Чтобы поучаствовать в нем, нужно прийти в комиссию с паспортом. Там совершеннолетним горожанам выдадут опросный лист с двумя вариантами расположения храма. Это территория за Макаровским мостом, которую собираются расселять и капитально застраивать, и площадка бывшего приборостроительного завода, где в перспективе может появиться не только кафедральный собор, но и русский культурный центр. Решение примут по итогам опроса — их планируется подвести 14 октября. Впрочем, при любом исходе, считает председатель комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев, голосование за храм пойдет Екатеринбургу на пользу.
Одно из двух. Место для будущего собора святой Екатерины выберут 13 октября
Дату и форму проведения общегородского опроса окончательно утвердили депутаты местной думы
Чтобы повлиять на его итоги, свои голоса за понравившийся вариант должны отдать минимум 10 тысяч 800 человек. Это 1 процент от общего количества избирателей. Если явка будет ниже, процедуру можно будет повторить только через год.