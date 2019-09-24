Одно из двух. Место для будущего собора святой Екатерины выберут 13 октября

Чтобы повлиять на его итоги, свои голоса за понравившийся вариант должны отдать минимум 10 тысяч 800 человек. Это 1 процент от общего количества избирателей. Если явка будет ниже, процедуру можно будет повторить только через год.

По процедуре, опрос будет похож на настоящие выборы. С той лишь разницей, что вместо пятисот избирательных участков для экономии будет работать лишь 51 пункт. Перечень вскоре опубликуют на сайте администрации. Опрос пройдет с 8 утра до 8 вечера. Чтобы поучаствовать в нем, нужно прийти в комиссию с паспортом. Там совершеннолетним горожанам выдадут опросный лист с двумя вариантами расположения храма. Это территория за Макаровским мостом, которую собираются расселять и капитально застраивать, и площадка бывшего приборостроительного завода, где в перспективе может появиться не только кафедральный собор, но и русский культурный центр. Решение примут по итогам опроса — их планируется подвести 14 октября. Впрочем, при любом исходе, считает председатель комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев, голосование за храм пойдет Екатеринбургу на пользу.