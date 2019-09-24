Крылатая угроза. Рядом с аэропортом Кольцово обнаружены гнезда черных стрижей

Сейчас территорию, прилегающую к аэродрому, обследуют орнитологи и экологи. Итоги подведут в октябре. По результатам исследования будут приняты дополнительные меры по борьбе с птицами. По некоторым данным, в прошлом году в Кольцово было зарегистрировано десять столкновений самолетов с птицами.