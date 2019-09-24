Как тепло на голову. В Нижнем Тагиле отопительный сезон стартовал с мощного потопа

В одном из домов горячая воды из батареи затопила сразу четыре квартиры

Жители с ужасом наблюдали, как гигантским пузырем надувались, а потом и лопнули натяжные потолки. Сотни литров кипятка уничтожили мебель, свежий ремонт и вещи. Что произошло и почему горячую воду в квартиры дали таким нестандартным способом?

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Как тепло на голову. В Нижнем Тагиле отопительный сезон стартовал с мощного потопа