Как выяснилось, театр имеет «повышенную культурную значимость», поэтому должен работать даже во время войны — вместе с госпиталями и оборонными заводами. Высокий статус предполагает и высокую ответственность: театр должен запастись противогазами и заказать сухпайки. Но к такому труппа оказалась не готова. Есть ли тайный ход со сцены в бомбоубежище и можно ли заменить тушенку сухофруктами?
К войне не готовы. "Коляда театр" оштрафован за игнорирование мер гражданской обороны
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вторник 24 Сентября 2019
К войне не готовы. "Коляда театр" оштрафован за игнорирование мер гражданской обороны