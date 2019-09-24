К войне не готовы. "Коляда театр" оштрафован за игнорирование мер гражданской обороны

Как выяснилось, театр имеет «повышенную культурную значимость», поэтому должен работать даже во время войны — вместе с госпиталями и оборонными заводами. Высокий статус предполагает и высокую ответственность: театр должен запастись противогазами и заказать сухпайки. Но к такому труппа оказалась не готова. Есть ли тайный ход со сцены в бомбоубежище и можно ли заменить тушенку сухофруктами?