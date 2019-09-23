Полез нарожон. На Эльмаше нетрезвый мужчина лег под колеса автомобиля

По словам очевидцев, он несколько раз выходил на проезжую часть, бросаясь на проезжавшие автомобили

Один из шоферов объехал хулигана, однако следующая за ним легковушка не заметила препятствия и наехала на пешехода. От травм мужчина скончался на месте. Водитель, совершивший наезд, скрылся с места ДТП. Теперь его разыскивает полиция.

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