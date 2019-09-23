Один из шоферов объехал хулигана, однако следующая за ним легковушка не заметила препятствия и наехала на пешехода. От травм мужчина скончался на месте. Водитель, совершивший наезд, скрылся с места ДТП. Теперь его разыскивает полиция.
Полез нарожон. На Эльмаше нетрезвый мужчина лег под колеса автомобиля
По словам очевидцев, он несколько раз выходил на проезжую часть, бросаясь на проезжавшие автомобили
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понедельник 23 Сентября 2019
Полез нарожон. На Эльмаше нетрезвый мужчина лег под колеса автомобиля