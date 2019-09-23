Не только с божьей помощью. В Нижних Сергах восстанавливают старинный храм

Со времён гражданской войны в церковных стенах располагалось хлебопекарное производство. Но не хлебом единым. Без малого десять лет назад здание вернули епархии, однако восстановление церкви шло в год по чайной ложке. Но вот уже через пару лет реконструкцию обещают завершить.