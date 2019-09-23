Не только с божьей помощью. В Нижних Сергах восстанавливают старинный храм

Колокольного звона там не слышали давно

Со времён гражданской войны в церковных стенах располагалось хлебопекарное производство. Но не хлебом единым. Без малого десять лет назад здание вернули епархии, однако восстановление церкви шло в год по чайной ложке. Но вот уже через пару лет реконструкцию обещают завершить.

Также в разделе Дела духовные

Святая вода. На реке Чусовой прошло массовое крещение
29.07.2019
Святая вода. На реке Чусовой прошло массовое крещение
Купол всему голова. В Верхотурье восстанавливают старинный монастырь
20.08.2019
Купол всему голова. В Верхотурье восстанавливают старинный монастырь
Дорогу паломникам. 60 тысяч верующих прошли крестным ходом по Екатеринбургу
17.07.2019
Дорогу паломникам. 60 тысяч верующих прошли крестным ходом по Екатеринбургу
Делу венец. На Визе завершается восстановление Успенского собора
29.05.2019
Делу венец. На Визе завершается восстановление Успенского собора
понедельник 23 Сентября 2019
Не только с божьей помощью. В Нижних Сергах восстанавливают старинный храм