Их возвращения екатеринбургские медики ждали несколько дней. Из-за серьезных ожогов братья лежали под капельницей, и перевозить их было нельзя. Дорога домой маленьким пациентам показалась очень долгой — ребята летели буквально на обезболивающих. Сейчас за их здоровье отвечают специалисты ожогового центра «девятой» больницы.
Добро пожаловать домой! Дети, пострадавшие на отдыхе в Турции, прилетели в Екатеринбург
Малышей облили в отеле кипящим маслом
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понедельник 23 Сентября 2019
Добро пожаловать домой! Дети, пострадавшие на отдыхе в Турции, прилетели в Екатеринбург