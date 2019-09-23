Добро пожаловать домой! Дети, пострадавшие на отдыхе в Турции, прилетели в Екатеринбург

Малышей облили в отеле кипящим маслом

Их возвращения екатеринбургские медики ждали несколько дней. Из-за серьезных ожогов братья лежали под капельницей, и перевозить их было нельзя. Дорога домой маленьким пациентам показалась очень долгой — ребята летели буквально на обезболивающих. Сейчас за их здоровье отвечают специалисты ожогового центра «девятой» больницы.

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