Добро пожаловать домой! Дети, пострадавшие на отдыхе в Турции, прилетели в Екатеринбург

Их возвращения екатеринбургские медики ждали несколько дней. Из-за серьезных ожогов братья лежали под капельницей, и перевозить их было нельзя. Дорога домой маленьким пациентам показалась очень долгой — ребята летели буквально на обезболивающих. Сейчас за их здоровье отвечают специалисты ожогового центра «девятой» больницы.