Социальные новости дня — короткой строкой:

19.09.2019

* В Екатеринбурге стартовала прививочная кампания против гриппа

* Судебные приставы помогли пустить тепло в один из домов Екатеринбурга

* Екатеринбург начинает готовиться к Чемпионату Европы по самбо, который пройдет в следующем году.