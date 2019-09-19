- В Екатеринбурге стартовала прививочная кампания против гриппа. Бесплатную вакцину будут ставить детям до 17ти лет, студентам, госслужащим, беременным женщинам, призывникам-«срочникам» и другим группам риска. Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства или работы, или в образовательных учреждениях. В этом году врачи планируют вакцинировать почти 900 тысяч человек. Кампания продлится до 16 ноября.
- Судебные приставы помогли пустить тепло в один из домов Екатеринбурга. Им удалось говорить пенсионерку, закрывшуюся в квартире, открыть дверь и впустить коммунальщиков. Оказалось, женщина поставила на водопроводные трубы самодельные заглушки. О том, то она лишает тепла не только себя, но и соседей, бабушка не знала. Коммунальщикам удалось срезать заглушки и наладить работу труб.
- Екатеринбург начинает готовиться к Чемпионату Европы по самбо, который пройдет в следующем году. Распоряжение об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев. Профильным министерствам поручено обеспечить проведение мероприятия на высоком уровне. Первый шаг к нему уже сделан. Три десятка юных самбистов прошли курс начинающего арбитра, чтобы помогать судьям. Соревнования пройдут с 21 по 25 мая.
Социальные новости дня — короткой строкой:
* В Екатеринбурге стартовала прививочная кампания против гриппа
* Судебные приставы помогли пустить тепло в один из домов Екатеринбурга
* Екатеринбург начинает готовиться к Чемпионату Европы по самбо, который пройдет в следующем году.
Также в разделе Город
13.09.2019
Сегодня
Социальные новости дня — короткой строкой: