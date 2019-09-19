Самые громкие ЧП Екатеринбурга и области:

- В Екатеринбурге задержали лжериелтора. Женщина продала жителю Магнитогорска однокомнатную квартиру за 800 тысяч рублей. Однако документы на неё так и не отдала. Подозрений у клиента не возникло — ранее мужчина приобрел у неё ещё три «однушки». Общая стоимость квартир — больше трех миллионов рублей. Оказалось, что женщину ранее судили за подделку документов. Она также входила в группу лжериелторов, работавших по всей России. Возбуждено уголовное дело.
- В Серове в пожаре пострадали пять человек. Рано утром огонь охватил подъезд двухэтажного дома, жильцам пришлось выбираться через выбитые окна. У пострадавших сильные порезы и ушибы. Выгорели четыре квартиры, лестница и кровля. Местные уверены, что дом подожгли. Дверь в одну из квартир оказалась подперта снаружи. Все обстоятельства пожара сейчас выясняют дознаватели.
- На дублере Сибирского тракта мотоциклист сбил пешехода. Тот переходил дорогу в неположенном месте. Увернуться водитель не смог. Предположительно, он ехал с превышением скорости. Из-за сильного удара мотоциклист вылетел из седла. Неуправляемый байк столкнулся с легковушкой. От полученных травм оба пострадавших скончались на месте.
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* В Екатеринбурге задержали лжериелтора.
* В Серове в пожаре пострадали пять человек.
* На дублере Сибирского тракта мотоциклист сбил пешехода.
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