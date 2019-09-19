Вдохнуть новую жизнь в старый храм пытаются уже больше десяти лет. Сначала за восстановление взялся местный житель, потом — с творческим подходом — и музыканты группы Чайф. Репортаж Елены Гордиенко.
Под Богдановичем полным ходом идет восстановление каменной истории — церкви во имя святого Николая Чудотворца.
Святилище середины 19 века чудом уцелело до наших дней. На заре советской власти здание разграбили и превратили в склад, а позже и вовсе в сельский клуб.
Также в разделе Город
Вчера
Под Богдановичем полным ходом идет восстановление каменной истории — церкви во имя святого Николая Чудотворца.