Под Богдановичем полным ходом идет восстановление каменной истории — церкви во имя святого Николая Чудотворца.

Святилище середины 19 века чудом уцелело до наших дней. На заре советской власти здание разграбили и превратили в склад, а позже и вовсе в сельский клуб.

Вдохнуть новую жизнь в старый храм пытаются уже больше десяти лет. Сначала за восстановление взялся местный житель, потом — с творческим подходом — и музыканты группы Чайф. Репортаж Елены Гордиенко.

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Под Богдановичем полным ходом идет восстановление каменной истории — церкви во имя святого Николая Чудотворца.