Студенты и горожане требуют уволить его за нетерпимость.
Скандал набирает обороты, как снежный ком. Между тем, самого студента, публично интересующегося однополыми отношениями, никто в глаза не видел. Репортаж Владислава Изюменко.
Первокурсника в Уральском экономическом университете вызвали на ковёр за то, что он состоит в интернет-группе ЛГБТ.
Мол, за такую широту взглядов его пообещали отчислить. Только частный разговор очень быстро стал общественным достоянием — и бумерангом вернулся к ректору вуза.
Студенты и горожане требуют уволить его за нетерпимость.
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13.09.2019
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Первокурсника в Уральском экономическом университете вызвали на ковёр за то, что он состоит в интернет-группе ЛГБТ.