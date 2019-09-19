Первокурсника в Уральском экономическом университете вызвали на ковёр за то, что он состоит в интернет-группе ЛГБТ.

Мол, за такую широту взглядов его пообещали отчислить. Только частный разговор очень быстро стал общественным достоянием — и бумерангом вернулся к ректору вуза.

Студенты и горожане требуют уволить его за нетерпимость.
Скандал набирает обороты, как снежный ком. Между тем, самого студента, публично интересующегося однополыми отношениями, никто в глаза не видел. Репортаж Владислава Изюменко.

Также в разделе Город

Бегом вверх! В Екатеринбурге прошел ежегодный вертикальный забег
09.09.2019
Бегом вверх! В Екатеринбурге прошел ежегодный вертикальный забег
Город на спорте: производственная гимнастика
13.09.2019
Город на спорте: производственная гимнастика
Иннопром по-турецки. Страной-партнёром выставки в этом году стала Турция
08.07.2019
Иннопром по-турецки. Страной-партнёром выставки в этом году стала Турция
Когда гости приехали драться. В Екатеринбург съезжаются участники чемпионата мира по боксу
06.09.2019
Когда гости приехали драться. В Екатеринбург съезжаются участники чемпионата мира по боксу
Сегодня
Первокурсника в Уральском экономическом университете вызвали на ковёр за то, что он состоит в интернет-группе ЛГБТ.