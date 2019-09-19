Криминальные новости — короткой строкой

* В огне не горит. В Екатеринбурге водитель чудом спасся из горящей машины.
* Бесплатный сыр — в мышеловке.
* Расплата за честность.

  • В огне не горит. В Екатеринбурге водитель чудом спасся из горящей машины. Легковушка на полном ходу въехала в бетонное заграждение, установленное на ЕКАД в сторону Серовского тракта — и загорелась. По словам очевидцев, шофер не заметил блоки и не успел затормозить. Отмечается, что на этом участке кольцевой из-за перекрытия дороги бетонными глыбами машины ежедневно стоят в пробке.
  • Бесплатный сыр — в мышеловке. На Урале появился новый вид мошенничества. Неизвестные, представляясь судебными приставами, обещают помощь в судебных делах. Горожанам предлагается направить запрос для назначения бесплатного адвоката. Назначенный якобы юрист просит перевести ему деньги на оформление документов — и исчезает с ними. По факту мошенничества полиция проводит проверку.
  • Расплата за честность. В Екатеринбурге начинают судить двоих мужчин. Их обвиняют в убийстве шофера, который отказался перевозить краденных на местной ферме овец и телят. По материалам дела, полгода назад подсудимые нашли перевозчика в интернете. Мужчине объяснили, что в Газели они будут перевозить мебель. Доехав до места, злоумышленники напали на водителя и несколько раз ударили молотком. За зверское нападение им грозит пожизненный срок.

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Криминальные новости — короткой строкой