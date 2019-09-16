Врачи, приезжающие работать в отдаленные районы, будут обеспечены жильем

Об этом заявил в ходе рабочей поездки в Красноуральск заместитель губернатора Павел Креков

Решить проблему нехватки медицинских кадров в области должны и студенты-целевики. Готовить медсестер теперь будут при местной городской больнице. Материально-техническую базу учреждения укрепят благодаря выделению более полутора миллионов рублей.

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