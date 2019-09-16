Красота внешняя и внутренняя. В Екатеринбурге начался конкурс "Миссис Екатеринбург"

В 25 жизнь только начинается. Во всяком случае именно с этого возраста мамы города могут подавать заявку на конкурс красоты «Миссис Екатеринбург». Но самым главным условием участия в конкурсе является наличие детей, которых мамы активно используют на кастинге в своих творческих заявках. Чтобы выделиться, конкурсантки выбирают яркие образы, например, феи или пацанки.