Это больше не крест. Покрас Лампас переделаем свой проект на Уралмаше

Вместо пересекающихся линий будут изолированные прямоугольники

Такое решение, уверены уличные художники, должно устроить всех.

Перерисовать арт-объект на площади первой пятилетки художники были вынуждены после протестов православной общественности. Активисты уверяют, супрематический крест оскорбил их чувства. Уж больно он похож на христианский символ. То, что по нему ходят люди, некоторых привело в ярость. Из-за этой агрессии пришлось отложить восстановление рисунка, часть которого случайно заасфальтировали коммунальщики. Решено было представить другие варианты и лишний раз не афишировать проблему, вплоть до сегодняшнего заседания. На круглый стол, где художники представляли проект, не пустили даже журналистов.

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Это больше не крест. Покрас Лампас переделаем свой проект на Уралмаше