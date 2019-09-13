Неестественный отбор. Зоозащитники жалуются на заводчиков экзотических животных

Страдают в итоге их питомцы — звери рискуют оказаться на улице и даже погибнуть. Весьма показательный пример — енот Миша, которого нашли в Екатеринбурге. От стресса и долгих скитаний животное истощало и облысело. Теперь ему предстоит долгое восстановление. А все из-за беспечности бывших хозяев. Кто спасет братьев меньших?