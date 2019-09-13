Неестественный отбор. Зоозащитники жалуются на заводчиков экзотических животных

Большинство из них, как правило, не знает, на что идет

Страдают в итоге их питомцы — звери рискуют оказаться на улице и даже погибнуть. Весьма показательный пример — енот Миша, которого нашли в Екатеринбурге. От стресса и долгих скитаний животное истощало и облысело. Теперь ему предстоит долгое восстановление. А все из-за беспечности бывших хозяев. Кто спасет братьев меньших?

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Неестественный отбор. Зоозащитники жалуются на заводчиков экзотических животных