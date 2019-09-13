Здание, в котором расположится уральский Эрмитаж, имеет огромное значение для искусства. Именно там в годы Великой Отечественной войны хранились сокровища Государственного музея. В память об этом там откроют мемориальную комнату.
Наш Эрмитаж. Руководство "русской сокровищницы" приехало в Екатеринбург, чтобы оценить ход строительства филиала знаменитой галереи
Благодаря этому проекту на Урал вновь вернутся многие шедевры мировой живописи и скульптуры
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Наш Эрмитаж. Руководство "русской сокровищницы" приехало в Екатеринбург, чтобы оценить ход строительства филиала знаменитой галереи