Наш Эрмитаж. Руководство "русской сокровищницы" приехало в Екатеринбург, чтобы оценить ход строительства филиала знаменитой галереи

Благодаря этому проекту на Урал вновь вернутся многие шедевры мировой живописи и скульптуры

Здание, в котором расположится уральский Эрмитаж, имеет огромное значение для искусства. Именно там в годы Великой Отечественной войны хранились сокровища Государственного музея. В память об этом там откроют мемориальную комнату.

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Наш Эрмитаж. Руководство "русской сокровищницы" приехало в Екатеринбург, чтобы оценить ход строительства филиала знаменитой галереи