Лжегазовики едва не довели до трагедии многоэтажку на ВИЗе

Некая компания «Свердловскгаз» проводила осмотр оборудования в доме. Одну из жительниц они убедили заменить старый шланг, пригрозив отключением газа. За работу она заплатила почти три тысячи рублей и едва не поплатилась жизнью — ночью в квартире произошла утечка. Оказалось, шланг лжеспециалисты установили с грубыми нарушениями, газ проходил через множественные трещины.