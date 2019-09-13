Лжегазовики едва не довели до трагедии многоэтажку на ВИЗе

В одной из квартир они установили дырявый шланг

Некая компания «Свердловскгаз» проводила осмотр оборудования в доме. Одну из жительниц они убедили заменить старый шланг, пригрозив отключением газа. За работу она заплатила почти три тысячи рублей и едва не поплатилась жизнью — ночью в квартире произошла утечка. Оказалось, шланг лжеспециалисты установили с грубыми нарушениями, газ проходил через множественные трещины.

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Лжегазовики едва не довели до трагедии многоэтажку на ВИЗе