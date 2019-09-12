В тесноте и обиде. Екатеринбургских автомобилистов загнали в "бутылочное горлышко"

Это произошло после обустройства трамвайной остановки на 8-е марта — Фрунзе

Проезжая часть сузилась до одной полосы, отсюда постоянные пробки и даже аварии. В администрации города говорят, что на проблему стоит смотреть шире. До этого пассажиры выходили из трамваев на свой страх и риск — практически под колёса автотранспорта. А среди них немало инвалидов и детей.

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