Не знаю, что это такое — но в этом теперь точно разбирается Сергей Карякин. Прославленный гонщик тоже был в составе бригады связистов. Как это было, увидел Егор Мизгирёв.
Связь есть. Высокоскоростной интернет дотянулся сегодня до очередной Екатеринбуржской многоэтажки.
И сделал это лично глава города. Александр Высокинский сам варил оптоволокно и провёл финальную затяжку.
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Связь есть. Высокоскоростной интернет дотянулся сегодня до очередной Екатеринбуржской многоэтажки.