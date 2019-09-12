Связь есть. Высокоскоростной интернет дотянулся сегодня до очередной Екатеринбуржской многоэтажки.

И сделал это лично глава города. Александр Высокинский сам варил оптоволокно и провёл финальную затяжку.

Не знаю, что это такое — но в этом теперь точно разбирается Сергей Карякин. Прославленный гонщик тоже был в составе бригады связистов. Как это было, увидел Егор Мизгирёв.

Также в разделе Город

Нашествие мух
08.06.2019
Нашествие мух
Однажды в Голливуде. Фильм Тарантино, основанный на реальных событиях, выходит в российский прокат
06.08.2019
Однажды в Голливуде. Фильм Тарантино, основанный на реальных событиях, выходит в российский прокат
В доле. В Свердловской области создадут Фонд защиты дольщиков
05.09.2019
В доле. В Свердловской области создадут Фонд защиты дольщиков
В будущем лишь треть отходов свердловчан будет попадать на свалку
21.08.2019
В будущем лишь треть отходов свердловчан будет попадать на свалку
Вчера
Связь есть. Высокоскоростной интернет дотянулся сегодня до очередной Екатеринбуржской многоэтажки.