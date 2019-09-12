Стать чемпионом может каждый. Главное — цель и регулярные тренировки.

Ему самому это удалось — спортсмен стал победителем конкурса среди блогеров NextUp 2019. В своем YouTube-блоге Егор делится 11-летним опытом занятий прыжками. Кое-что он оставил и для нашей рубрики «На спорте». Прямо сейчас — секреты его спортивных успехов. Смотрите и повторяйте