Стать чемпионом может каждый. Главное — цель и регулярные тренировки.

Это не устает доказывать спортивный блогер из Екатеринбурга Егор Пупынин, известный своими лайфхаками, как прыгнуть выше головы.

Ему самому это удалось — спортсмен стал победителем конкурса среди блогеров NextUp 2019. В своем YouTube-блоге Егор делится 11-летним опытом занятий прыжками. Кое-что он оставил и для нашей рубрики «На спорте». Прямо сейчас — секреты его спортивных успехов. Смотрите и повторяйте

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